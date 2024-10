Auto a fuoco, l’ombra del dolo

Un altro incendio di probabile natura dolosa, un’altra auto andata completamente distrutta.

Poco dopo le 00.30 della notte tra martedì e mercoledì i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio sono stati inviati in via fratelli Rosselli su input della centrale operativa del 112, a sua volta allertata dal comando dei Vigili del fuoco della Canalina.

Motivo dell’allarme, il rogo che ormai stava avviluppando una Volkswagen New Beetle di proprietà di un uomo di 49 anni e parcheggiata sul posto, a pochi metri da una recinzione.

Nonostante il celere intervento dei vigili del fuoco, l’auto è stata completamente divorata dalle fiamme.

Per la natura e la velocità con cui si sono propagate le fiamme, gli inquirenti hanno ragione di ritenere che la causa dell’incendio non vada ricercata in un guasto meccanico del mezzo, ma nel gesto intenzionale di qualcuno.

Per quale ragione? I carabinieri ora dovranno cercare di stabilire se si sia trattato di un gesto vandalico (sempre più frequenti in città) o se qualcuno avesse un conto in sospeso con il proprietario dell’auto, che sarà ascoltato per cercare di fare piena luce sull’accaduto.