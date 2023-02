Auto abbandonata: era stata rubata

Durante i controlli della polizia disposti per la zona stazione gli agenti sono intervenuti mercoledì alle 21.20 in un bar del centro per la presenza di due donne moleste che disturbavano gli altri clienti. Gli uomini delle Volanti hanno quindi identificato e allontanato le donne. Poco più tardi, intorno alle 23 una pattuglia è intervenuta in via Bagni per la segnalazione un’auto abbandonata. Si trattatava di un veicolo rubato il 12 dicembre. L’auto è poi stata trasportata in questura per restituirla al proprietario.