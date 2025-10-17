Auto assaltate a Pieve. Seminarono il terrore. Condannati due rapinatori

È stata emessa la sentenza di primo grado con rito abbreviato per i due giovani arrestati per gli episodi delle macchine assaltate a Pieve, avvenuti all’alba del 9 ottobre 2024. Il giudice dell’udienza preliminare Matteo Gambarati ha deciso 3 anni, 4 mesi e 20 giorni per Krios Omeri, oggi 19enne, di origine albanese e con cittadinanza italiana; e 2 anni, 7 mesi e 2 giorni per il coetaneo Riccardo Pasini, pure lui residente a Reggio. Entrambi erano presenti in aula e ora si trovano agli arresti domiciliari. Per loro il pm Maria Rita Pantani aveva chiesto pene più severe: 8 anni per Omeri, per Pasini 5 anni e 4 mesi.

I due giovani, identificati al culmine delle indagini della squadra mobile coordinate dal pm Pantani, erano accusati in concorso di ricettazione di una Punto rubata nel luglio 2024 a una donna. Per il solo Omeri anche violazioni del codice della strada: sia perché non ha mai conseguito la patente, sia per aver tamponato, al volante della Punto, una Fiat Idea condotta da un uomo per poi andare via senza soccorrerlo (lui ha avuto una prognosi di una settimana). Figuravano due episodi di rapina pluriaggravata. In un caso, per aver fermato alle 5 del mattino una Dayhatsu guidata da un uomo: Omeri avrebbe aperto la porta dicendo "Scendi fra" e Pasini avrebbe dato un pugno sul vetro della portiera, per poi rubargli la macchina. Nell’altro caso, per aver bloccato una Panda guidata da una donna, intimandole: "Scendi scendi che non ti facciamo nulla". Poi Pasini l’avrebbe tirata fuori e scaraventata a terra, in presenza di Omeri, per poi darle calci e prendere l’auto. Per le ferite alla donna, guaribili in tre giorni, si aggiungeva l’accusa di lesioni.

Per Omeri si ravvisava la recidiva reiterata negli ultimi cinque anni per furti. Il pm Pantani ha motivato le richieste descrivendoli come fatti gravissimi che, se commessi di giorno, avrebbero potuto comportare conseguenze estreme; ha evidenziato che non hanno mai chiesto scusa e che si sono sempre avvalsi della facoltà di non rispondere. Omeri è difeso dagli avvocati Marcello Fornaciari e Francesco Cupello; Pasini dall’avvocato Massimiliano Primiterra. I legali hanno chiesto l’assoluzione per i reati stradali, sostenendo che non si vedesse chi era al volante, e per la ricettazione. Hanno domandato la riqualificazione della prima rapina in furto perché, a loro dire, non furono usate violenza e minacce; e la riformulazione della seconda in tentata rapina.

Il giudice ha assolto Pasini dalla ricettazione. Ha riqualificato la seconda rapina in tentativo, accogliendo la tesi difensiva. Ha condannato entrambi per la prima rapina, come chiesto dal pm. Ha conosciuto le attenuanti generiche a entrambi. È rimasta la recidiva per Omeri, ma non reiterata, perché alle spalle risulta un solo precedente. Sulle aggravanti contestate, ha escluso quella di aver agito travisati, mentre ha riconosciuto quella di aver agito in più persone riunite. "Valuteremo il ricorso in Appello per la riqualificazione della prima rapina e per togliere le aggravanti rimaste", dichiarano gli avvocati Fornaciari e Cupello.

Alessandra Codeluppi