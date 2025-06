Auto bloccata sui binari, traffico paralizzato

Ancora una volta il traffico si è paralizzato, ieri mattina tra Brescello e la vicina provincia di Parma, per un’interruzione forzata della viabilità all’altezza del passaggio a livello a Sorbolo Levante, dove un’auto risulta essere rimasta bloccata a ridosso dei binari, probabilmente nel tentativo di superare il passaggio a livello prima che le sbarre si abbassino completamente.

Sul posto sono dovuti intervenire i tecnici di Trenitalia Tper per poter ripristinare il regolare funzionamento dell’impianto, oltre a forze dell’ordine e vigili del fuoco, per mettere l’area in sicurezza.

Inevitabile la reazione dei tanti cittadini del Comitato Ss62R via Mantova, che si è ufficialmente costituito di recente e che sta raccogliendo firme per sollecitare le autorità pubbliche per poter porre fine a un disagio che dura da anni e che si ripete in modo costante, con problemi per migliaia di persone che si spostano non solo su strada ma anche attraverso il treno. Problemi che potrebbero essere limitati nelle prossime settimane, visto che il servizio di trasporto ferroviario, a partire da fine giugno, sarà sostituito con corse in autobus, per consentire il completamento del progetto di elettrificazione della linea Parma-Guastalla-Suzzara. Dunque, non dovrebbero verificarsi casi di blocchi del traffico ai passaggi a livello.

Con le richieste dei cittadini del Comitato sono d’accordo anche i sindaci Carlo Fiumicino (Brescello) e Nicola Cesari (Sorbolo-Mezzani), chiedendo da tempo soluzioni adeguate per risolvere la questione.

Antonio Lecci