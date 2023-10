Auto brucia a Gualtieri: i carabinieri indagano sulle cause

I bagliori delle fiamme e lo scoppio di materiale in plastica e dei pneumatici hanno attirato l’attenzione dei residenti, ieri notte a Pieve Saliceto di Gualtieri, dove era in corso l’incendio di un’autovettura Polo, regolarmente in sosta nei pressi dell’abitazione dei proprietari, in via Ghiarone, tra l’argine maestro del Po e il centro della frazione. Poco prima della mezzanotte è scattato l’allarme alla centrale operativa del 115, che ha mobilitato i vigili del fuoco di Guastalla. In breve tempo il rogo è stato domato, ma è stata richiesta anche la presenza dei carabinieri, arrivati dalla caserma di Boretto, per effettuare degli accertamenti, soprattutto dopo che erano stati rinvenuti elementi che hanno fatto pensare a un episodio doloso.

Come il fatto che l’incendio si sarebbe propagato dal baule posteriore e non dal motore, come solitamente capita quando si tratta di fiamme accidentali. L’auto era in sosta da alcune ore. I carabinieri, con i vigili del fuoco, hanno avviato indagini. Non si esclude alcuna pista: dal dispetto fino a un possibile vandalismo. Accertamenti in corso.