Auto con cinque giovani turisti esce di strada e si ribalta

Un’auto con cinque giovani a bordo è uscita di strada, ribaltandosi in piena notte sulla strada provinciale di Ligonchio: sono intervenute due ambulanze della Croce Verde Alto Appennino e una della Croce Verde di Castelnovo per prestare i soccorsi. I ragazzi, tutti sui vent’anni, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per gli accertamenti e le cure del caso, ma nessuno presentava situazioni di particolare criticità. Due ragazzi feriti avevano riportato ferite non gravi, ancora meno preoccupanti le condizioni degli altri tre ragazzi.

L’incidente è accaduto verso le 4 di ieri mattina lungo la strada provinciale in località Cinquecerri di Ligonchio. I cinque giovani turisti, non residenti sul nostro Appennino, stavano rientrando da una delle tante feste che in questo periodo vengono organizzate in montagna. Giunti nel centro di Cinquecerri, probabilmente a causa dello spigolo di un marciapiede, l’auto su cui viaggiavano si è ribaltata.

Per fortuna nessuno dei cinque ragazzi ha riportato traumi particolarmente gravi. E’ stato però necessario allertare la centrale del 118 che ha coordinato i soccorsi, inviando tre ambulanze nel luogo dell’incidente. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Collagna, intervenuti sul posto.

s.b.