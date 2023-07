Auto con due giovani esce di strada sulla statale 63

Un’auto con due giovani a bordo è uscita di strada sulla statale 63 all’ingresso sud di Castelnovo Monti. Nessun trauma particolare per i due giovani, portati in ambulanza all’ospedale di Castelnovo solo per maggiori controlli sanitari.

L’incidente stradale è accaduto verso le 8,30 di ieri mattina quando l’auto, proveniente dalla montagna con i due giovani a bordo, nell’affrontare la curva a sinistra che precede l’abitato di Castelnovo, per cause al vaglio degli agenti intervenuti sul posto, è uscita di strada senza il coinvolgimento di altri mezzi o persone.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelnovo Monti per il recupero dell’autovettura e i sanitari della Croce Verde di Castelnovo e Vetto che hanno provveduto a trasferire in ambulanza i due giovani, che non presentavano criticità, al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per maggiori controlli.

s.b.