Auto contro bici, ferita una donna

Incidente stradale, ieri alle 18, sulla Sp30 a Rio Saliceto, che collega alla vicina zona carpigiana. Per cause al vaglio della polizia stradale del distaccamento di Guastalla, si è verificato lo scontro tra un’auto Fiat Punto e una ciclista, che in quel momento pare fosse a piedi a spingere la bici. La donna, una pensionata di 83 anni, abitante in paese, per l’urto è finita contro il parabrezza dell’auto, per poi rovinare sull’asfalto.

Immediato l’allarme al 118, che ha inviato l’ambulanza della Croce rossa di Correggio e l’automedica dell’ospedale San Sebastiano. Dopo le prime cure la donna – ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita – è stata trasportata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per completare accertamenti e medicazioni.