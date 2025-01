Auto contro bici. Grave una 75enne

Spaventoso incidente ieri mattina a Pieve Modolena dove una donna italiana di 75 anni è rimasta gravemente ferita.

È accaduto intorno alle 11,30 quando l’anziana stava attraversando in bicicleta sulle strisce pedonali nei pressi del civico 1 di via Kennedy, vicino al distributore di benzina. All’improvviso è sopraggiunta un’auto guidata da una coetanea, anch’essa italiana, che l’ha centrata in pieno.

La vittima è stata sbalzata a terra. Immediato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. La donna è stata trasportata d’urgenza all’Arcispedale Santa Maria Nuova con un codice rosso. Subito le sue condizioni sono apparse gravi, ma fortunatamente è rimasta sempre cosciente e non risulterebbe essere in pericolo di vita. Sul luogo è accorsa anche una pattuglia del nucleo anti-infortunistica della polizia locale del vicino comando di via Brigata Reggio: gli agenti indagano per ricostruire la dinamica.