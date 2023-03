Auto contro moto, ferito un centauro

Auto contro moto, timore per un giovane centauro che ieri alle 7,45 si è scontrato con un’auto a Villa Aiola, sulla strada provinciale, all’incrocio che porta dalla frazione all’asse Val d’Enza. Il 118 è stato avvertito da altri automobilisti in transito. Si è temuto che l’uomo avesse riportato traumi gravi, ma già i sanitari intervenuti sul posto hanno potuto constatare che non era in pericolo di vita. L’uomo è stato portato all’ospedale Franchini per medicazioni ed accertamenti. Ha una prognosi di circa un mese.