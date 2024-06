Auto contro muro a Quattro Castella, gravi un bambino e tre donne

Quattro Castella (Reggio Emilia), 17 giugno 2024 - Uno schianto terribile di un’auto contro una casa, tanto da abbattere parte del muro e rendere l’edificio inagibile, almeno fino a quando non sarà concluso un accertamento tecnico specifico. L’incidente si è verificato poco prima sull’ex Statale 63 in località Quattro Castella. A bordo di un’autovettura Volkswagen Turan, in via Napoli, si trovava alla guida una donna di 55 anni, di origine straniera. Con lei due donne di 22 e 28 anni, oltre a un bambino di sei anni. Improvvisamente si è verificata la sbandata, con la vettura che ha concluso la sua corsa contro il muro dell’edificio, per fortuna disabitato. Un impatto tremendo. Sul posto sono arrivati in forze i soccorsi con diverse ambulanza e personale medico, oltre ai vigili del fuoco. Le donne più giovani e il bambino sono stati portati al Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni giudicate piuttosto gravi, meno serie le ferite della conducente. Sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi tecnici. Evidenti i disagi al traffico, con parte della carreggiata chiusa a causa della presenza di detriti.