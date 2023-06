Auto contro un cancello, ferita una 23enne

Incidenti stradali ieri in città.

1 Via Copernico

Schianto all’1.30 di notte in via Copernico, un’auto è finita contro un cancello. Ferita una 23enne portata in ambulanza all’ospedale Maggiore di Parma, prognosi riservata in osservazione breve intensiva.

2 Via Anna Frank

Scontro frontale da due auto ieri mattina alle 7.40 in via Anna Frank (foto). Nello schianto sono rimaste ferite tre persone (una in modo lieve). Sono intervenuti sul posto i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale e i soccorsi coordinati dal 118.