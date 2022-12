"Auto di lusso coi soldi delle truffe" Indagato un procacciatore d’affari

di Daniele Petrone

Auto di lusso e bella vita, tutto grazie ai soldi di una truffa da un milione di euro che avrebbe messo a segno ai danni di quattro persone, tra cui anche il rubierese Marco Bizzarri, il noto ceo di Gucci. Di questo è accusato un 44enne procacciatore d’affari nel settore immobiliare – I. D. G le sue iniziali – incensurato e originario della provincia di Cosenza, residente a Rubiera. Con lui è indagato in concorso, per le accuse di truffa ed evasione fiscale, anche un amico intermediario, suo presunto complice – F. M. le sue inizali – insospettabile anche lui in quanto senza alcun precedente, nato a Casalgrande e residente anch’egli a Rubiera.

Entrambi sono ora indagati a piede libero e l’inchiesta, ancora in fase preliminare, non ha richiesto al momento misure cautelari restrittive. Stando alle prime risultanze investigative, non sono stati riscontrati rapporti o legami con la criminalità organizzata da parte degli indagati coinvolti.

La guardia di finanza ha sequestrato preventivamente quattro vetture di pregio e di grossa cilindrata al sedicente affarista. Un parco mezzi da fare invidia, da quasi mezzo milione di euro. Sono stati posti infatti i sigilli ad un’Aston Martin del valore di 187mila euro, ad un’Alfa Romeo Giulia che si attesta sul mercato sugli oltre 35mila euro e due Audi (un’A6 da 84mila euro intestata alla compagna di origini brasiliane e una Rs6 da 150mila euro).

L’inchiesta – coordinata dal sostituto procuratore Piera Cristina Giannusa e dal procuratore capo della Procura di Reggio, Gaetano Calogero Paci nonché condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle reggiane guidato dal tenente colonnello Maria Concetta Di Domenica – è scattata dopo la denuncia di quattro parti offese, tra cui appunto Bizzarri. Il manager di uno dei brand del lusso più importanti del mondo, ha conosciuto proprio nella sua Rubiera (dove un anno fa ha aperto l’Osteria del Viandante, ristorante che ha guadagnato di recente la stella Michelin nonché è entrato a far parte, investendo, della società Rubierese Calcio) i due sedicenti affaristi. Bizzarri avrebbe raccontato di aver consegnato – stando a quanto recita la nota stampa delle Fiamme Gialle – circa un milione di euro al procacciatore d’affari per un investimento immobiliare senza però ottenere alcun ritorno.

Le altre tre vittime hanno confermato che l’affarista si presentava inizialmente bene, come procuratore di un fondo comune di investimento, promettendo facili operazioni in Emilia, in particolare nei territori di Reggio e Piacenza che avrebbero fruttato grazie ad una successiva cessione a terzi.

Ma una volta ricevuti i bonifici, l’affarista non avrebbe effettuato però alcuna operazione, intascandosi i soldi e sparendo davanti alle richieste di restituzione da parte degli investitori. Somme di denaro cospicue, con le quali – secondo gli inquirenti – avrebbe fatto la bella vita, acquistando bolidi di lusso che altrimenti non avrebbe potuto permettersi.

Sono così scattate le perquisizioni e nell’ambito di queste sono state scoperte le preziose automobili nel garage dell’abitazione del procacciatore, sequestrate perché la società intestataria a lui riconducibile risulta incongrua rispetto alla posizione fiscale. Inoltre si presume che le vetture fossero state acquistate coi proventi della presunta truffa peraltro in evasione d’imposta. E quindi il maxi sequestro preventivo dei beni motoristici.

Un’operazione che testimonia ancora una volta l’impegno della guardia di finanza nel contrasto dei reati contro il patrimonio e di ogni genere di evasione fiscale, quali pilastri della mission istituzionale del comando provinciale di via Mazzini delle Fiamme Gialle reggiane guidato dal colonnello Filippo Ivan Bixio.