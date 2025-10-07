Scacco alla banda delle auto di lusso: 14 arresti tra Italia, Spagna e Belgio

Reggio Emilia, 7 ottobre 2025 - Auto di lusso 'ripulite' e vendute sul mercato arabo. E' il cuore di una inchiesta della procura di Reggio Emilia, diretta da Calogero Gaetano Paci, che ha portato all'alba di oggi tra l'Italia, la Spagna e il Belgio all'esecuzione di 14 misure cautelari nell'ambito dell'operazione denominata Palma, dopo una indagine del Nucleo Investigativo dei carabinieri reggiani.

Nel mirino dei pm, un gruppo criminale transnazionale dedito ai furti e al riciclaggio di auto di lusso. L'attività, sviluppata con la Guardia Civil - UCO e la Polizia Federale Belga, con il supporto di Europol ed Eurojust, ha documentato un giro d'affari milionario con veicoli di lusso trafugati in Italia e Spagna, 'ripuliti' in Belgio, che poi partivano dal porto di Anversa alla volta dei mercati degli Emirati Arabi Uniti.

Una complessa attività investigativa quella condotta dai Carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia che ha visto il prezioso supporto della sezione criptovalute del Reparto Antifalsificazione Monetaria dell'Arma dei Carabinieri che ha impiegato personale specializzato visto che tutti i pagamenti avvenivano in criptovaluta. I dettagli dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia.