Auto distrutte e sbandati in centro: "Una petizione per le telecamere"

"Mi hanno spaccato l’auto utilizzando un tombino. È la sesta volta che mi succede. E il problema non si riduce di certo solo a questo, tutto il centro è ormai in balìa di sbandati, criminali e tossicodipendenti. Vorremmo, per una volta, che il sindaco ci rispondesse". Si sfoga, Luca Braglia, ma lancia anche un appello: "Questa situazione deve cambiare, lanceremo una petizione che chiamerà a raccolta tutti gli esercenti del centro per mettere le telecamere in ogni piazza del centro storico. Questo degrado deve finire, si è aspettato anche troppo". Braglia, che abita in zona Ospizio ed è anche uno dei titolari del Borsalino Cafè in piazza Fontanesi, dipinge un quadro desolante: "L’ultima volta che mi hanno danneggiato l’auto sarà stato 20 giorni fa – spiega –, sono sempre i soliti, a occhio e croce sempre gli stessi ragazzini che provengono dalla Canalina e non fanno nulla per tutto il giorno, se non delinquere. Non vanno a scuola, non lavorano. Qui, nel quartiere Ospizio, tutte le sere chiamiamo le forze dell’ordine, i motivi sono i più vari. Si prendono a bottigliate, spaccano le auto, spacciano senza ritegno alla luce del sole per le vie del quartiere. Qualcuno però non chiama neanche più, spesso denunciare non ha portato a nulla. Non è vero, come dicono, che c’è stato un calo dei piccoli furti in città, piuttosto la gente si è stancata di denunciare".

C’è profondo sconforto tra i residenti. E nel centro storico non va tanto meglio. "Basta guardare quanto accade in viale Montegrappa – fa notare Braglia –, anche lì spaccano le macchine, succede di continuo. E in piazza Fontanesi, ormai vediamo sempre i soliti tossici e sbandati. Oggi (ieri, ndr) uno, in pieno giorno, ha fatto i suoi bisogni, con tutta calma, in mezzo alla piazza".

Da vent’anni a questa parte, fa notare Braglia, "il centro storico è sicuramente migliorato, ora ci sono tanti locali. Negli ultimi due o tre anni, però, la situazione è peggiorata moltissimo. Tutti si lamentano". E si pensa a possibili soluzioni: "Darò vita a una petizione che coinvolga tutti gli esercenti del centro storico, chiederemo di installare la videosorveglianza in ogni piazza. E vogliamo risposte dal sindaco. È ora. L’amministrazione comunale faccia mea culpa di come ha gestito la situazione negli ultimi anni".