Auto, ecco i pre-test per la lotta anti-alcol. Solo in tre positivi

Controllati quasi 50 automobilisti durante la notte ad Albinea. Questa settimana sono iniziati i controlli notturni congiunti degli agenti della polizia locale dell’Unione Colline Matildiche e dei carabinieri per contrastare il fenomeno delle ‘stragi del sabato sera’. Sono stati effettuati nel comune di Albinea nella notte tra giovedì e venerdì. Al fianco degli agenti e carabinieri anche i volontari della Croce Verde di Albinea. I conducenti fermati sono stati sottoposti prima ad un pre-test qualitativo con l’apparecchiatura denominata alcolblow plus (quella cosiddetta a tasso zero che vale in particolare per i neopatentati) che permette di verificare immediatamente se il conducente ha bevuto alcolici. Solo chi risultava avere bevuto alcolici era sottoposto ad un vero e proprio controllo quantitativo con l’etilometro. Solo tre conducenti risultavano, al pre-test, avere bevuto alcolici ma, fortunatamente, non erano neopatentati ed avevano un tasso alcolico al di sotto del limite di legge.

Per il comandante della polizia locale Lazzaro Fontana il "nostro obiettivo non è quello di fare delle sanzioni amministrative, di denunciare penalmente delle persone o ritirare patenti: è quello di fare sicurezza. I conducenti fermati e i loro trasportati faranno da cassa di risonanza facendo sapere che i controlli su strada ci sono anche in provincia in particolare di notte nel periodo estivo e questo, indirettamente, crea consapevolezza e sicurezza". I controlli simili continueranno nelle prossime settimane su tutto il territorio dell’Unione (Albinea, Quattro Castella e Vezzano).

