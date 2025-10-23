Auto esce di strada, ferita la conducente

Una donna di 74 anni di Scandiano è rimasta ferita in un incidente avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 15, a Casalgrande in via Statale 467. Una Peugeot, guidata dalla 74enne, è uscita di strada finendo poi nel vicino fossato. Momenti di paura e apprensione per la conducente.

Da accertare le cause dello schianto: non si esclude un malore della 74enne.

Sul posto sono poi prontamente intervenuti i soccorsi inviati prontamente dalla centrale del 118. Sul luogo è arrivata l’ambulanza. In via Statale 467 si è portato pure il personale dell’automedica per l’assistenza alla donna. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La conducente del mezzo, dopo le prime cure ricevute, è stata successivamente trasferita all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio dove è stata sottoposta a tutti i controlli e le terapie del caso da parte dei sanitari del nosocomio reggiano. Le sue condizioni di salute non sono gravi. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, arrivata rapidamente sul posto.

Le esatte cause dell’incidente sono ora in corso di accertamento da parte della polizia locale. Gli agenti hanno anche gestito la viabilità sull’arteria.

m. b.