Finisce con l’auto nel fango del canale, salvato con un sistema di scale

Luzzara (Reggio Emilia), 20 ottobre 2025 – Ha sbandato all’uscita di una delle curve di strada Tomba, una carreggiata tra il centro del paese e la zona industriale, alla prima periferia di Luzzara, ribaltandosi su un fianco con la sua vettura, finita nel canale.

Per fortuna nel canale non c’era acqua, con il veicolo che si è fermato praticamente sul fondo melmoso, senza ulteriori rischi. Se il canale fosse stato pieno d’acqua, come avviene durante gran parte dell’anno, le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi.

È accaduto sabato notte, poco prima delle 24. Un uomo di 59 anni, residente in paese, è rimasto ferito in modo serio.

Secondo i primi accertamenti sanitari effettuati sul posto dal personale dell’autoinfermieristica e dell’automedica, intervenuti insieme all’ambulanza della Croce rossa guastallese, l’automobilista non risulta essere in pericolo di vita.

I vigili del fuoco del distaccamento volontari di Luzzara sono intervenuti per liberare l’uomo dalla vettura, per poi affidarlo ai soccorsi sanitari.

Hanno raggiunto l’auto in sicurezza creando un ponte con le scale, per evitare di restare impantanati nel fango, sul fondo del canale.

Dopo le prime cure, il 59enne è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale della Bassa reggiana. La viabilità è proseguita a senso unico alternato, in un momento comunque di scarso traffico in quella zona.

Poco dopo soccorsi mobilitati anche tra via Risorgimento e via Lustrini, a Reggio, dove un giovane di 24 anni ha sbandato in monopattino, finendo contro una pianta al lato della carreggiata. È stato portato in ambulanza al vicino ospedale con traumi giudicati di media gravità. Rilievi eseguiti dagli agenti della polizia locale.