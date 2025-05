Auto finisce contro un lampione, restano feriti tre giovani

Una sbandata in auto ha provocato il ferimento di tre giovani, nella notte sulla Provinciale 3 all’ingresso del centro abitato di Novellara. Alle cinque è scattato l’allarme al 118, che ha fatto intervenire intervenuti i soccorsi per tre giovani residenti in zona – un 22enne alla guida e due ragazze – dopo che la loro vettura, una Ford Focus, è finita verso la pista ciclopedonale, schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa locale, personale sanitario, oltre ai vigili del fuoco della Bassa per mettere la vettura in sicurezza. Dopo le prime cure, i tre giovani sono stati portati al pronto soccorso di zona per accertamenti sanitari. Nessuno di loro risulta aver riportato traumi di rilievo. Per gli accertamenti tecnici sulla dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Reggiolo. I militari erano intervenuti anche l’altra sera per un incidente sulla Cispadana a San Giacomo di Guastalla, con uno schianto fra due auto che ha fatto finire all’ospedale una quarantenne della Bassa mantovana con lesioni serie, oltre a quattro giovani con escoriazioni non gravi. Ancora grave, ma stazionario, al Maggiore di Parma. un uomo 51enne ferito insieme a una donna in uno scontro tra auto e moto a Cadelbosco Sopra. La prognosi per lui risulta essere ancora riservata, in attesa di ulteriori sviluppi clinici.