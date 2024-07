Auto finisce fuori strada. Ferite due sorelline

Soccorsi mobilitati in forze, ieri pomeriggio in via Nazionale a Codisotto di Luzzara, dove un’auto Fiat Panda ha sbandato, finendo fuori strada.

Alla guida vi era una donna di 33 anni, residente a Suzzara di Mantova. Con lei le figlie di 3 e 6 anni di età. Inizialmente sul posto sono arrivate due ambulanze della Cri di Guastalla con l’autoinfermieristica. A loro si sono poi aggiunti l’automedica di Novellara e pure l’elisoccorso di Bologna, atterrato al pronto soccorso guastallese per trasportare la bimba più piccola al Maggiore di Parma, per valutare i traumi riportati nell’incidente. Nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita. Rilievi eseguiti dalla polizia locale.

E in mattinata altro incidente, alla rotonda di Tagliata, fra Guastalla e Luzzara. Dopo lo scontro, una delle due vetture coinvolte è finita nel profondo fossato centrale. Sono arrivati gli operatori della Croce rossa di Guastalla con l’autoinfermieristica, oltre ai vigili del fuoco. In ospedale un uomo di 56 anni residente a Luzzara: non è grave. Fisicamente illesa la donna, una 74enne abitante a Viadana di Mantova, alla guida di una Punto. Rilievi della polizia locale della Bassa Reggiana.

Antonio Lecci