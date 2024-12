Auto finisce fuori strada, grave un trentenne

Si è rischiato il dramma, ieri mattina verso le 9,15 in un incidente stradale accaduto in via della Libertà, su un’importante arteria viaria alla periferia nord di Correggio. Per cause al vaglio degli agenti del reparto infortunistica della polizia locale della Pianura Reggiana, una vettura Lancia Ypsilon ha sbandato, schiantandosi fuori strada e impattando contro il muretto di un piccolo ponticello in cemento, accanto alla carreggiata. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a dare l’allarme, facendo mobilitare due ambulanze della Croce Rossa, l’automedica della Bassa, ma anche l’elisoccorso di Parma, atterrato proprio sulla strada. Sul posto anche i vigili del fuoco di Guastalla e di Carpi per aiutare a estrarre uno dei feriti dall’auto, oltre che permettere la vettura in sicurezza. Ad avere la peggio un giovane di 30 anni, O.M., abitante a Correggio, che era alla guida della Lancia. Ha riportato traumi ortopedici piuttosto gravi, in particolare agli arti inferiori. Con tutte le cautele del caso è stato caricato a bordo dell’elisoccorso per essere trasferito al Maggiore di Parma. Per lui si prevedeva da subito in intervento in sala operatoria per far fronte ai politraumi.

Con lui si trovava una ragazza, pure lei trentenne, residente a Carpi, caricata a bordo dell’ambulanza per essere trasportata al Santa Maria Nuova di Reggio, accompagnata dal personale dell’automedica. Le condizioni della donna sono apparse meno gravi, pur se in una situazione clinica da non sottovalutare. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale. Non sembrano essere rimasti coinvolti altri veicoli nell’incidente. Il tratto di strada interessato dalla sbandata è rimasto a lungo chiuso al traffico per consentire l’intervento dei soccorsi e poi gli accertamenti.

Antonio Lecci