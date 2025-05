Auto finisce nel fosso: ferito un uomo di 53 anni

Grave incidente quello avvenuto nella tarda mattinata di ieri ad Albinea. Ferito un cinquantenne, portato in codice 3 (quindi grave) all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Lo schianto è avvenuto in via Matteotti attorno alle 13.20: secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l’auto guidata da un uomo, 53 anni, è finita in un fosso. Non sono ancora chiare le ragioni per cui il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto, oltre agli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure al 53enne, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per riuscire a estrarre il conducente dal mezzo e i carabinieri per effettuare i rilievi. L’uomo è stato poi portato all’ospedale cittadino valutato come codice 3, quindi in gravi condizioni. Non risultano altre persone o mezzi coinvolti.