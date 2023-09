Auto fuori strada, 60enne ferito

Un uomo sessantenne è rimasto ferito ieri notte verso le 2 in una sbandata in auto, che è finita contro il guard rail, a ridosso di un canale. E’ accaduto in via della Pace a Correggio. Sul posto i vigili del fuoco di Reggio, oltre all’ambulanza della Croce rossa locale e personale sanitario.

L’uomo ha riportato traumi di media gravità ed è stato accompagnato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova.

Altro incidente, poco prima, in via San Biagio a Castelnovo Sotto, con traumi lievi per le persone coinvolte.