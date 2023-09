Auto fuori strada a Guastalla centra un lampione

Si è temuto il peggio domenica sera per un uomo coinvolto in un incidente stradale a Guastalla, in via Viazzolo Lungo, all’incrocio con via dei Bersaglieri. Il 52enne alla guida di una Ford Focus ha perso il controllo, finendo con la vettura contro un palo e poi contro un muro. Vista la dinamica dell’incidente si è temuto per le sorti del conducente, ma per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti. È stato medicato sul posto dal personale inviato dalla centrale operativa del 118 per ferite non gravi. Sul posto anche i carabinieri di Guastalla.