Auto fuori strada, donna ferita e ricoverata a Parma

Auto esce di strada con due donne a bordo: una rimane pressochè illesa, mentre la conducente subisce un trauma, non particolarmente grave, e viene trasportata in elicottero all’ospedale di Parma. L’incidente ieri mattina alle 7 sulla strada che da Gazzano (Villa Minozzo) conduce a Fontanaluccia (Frassinoro), mentre le due donne si stavano recando a svolgere l’attività di volontariato alla Casa di Carità di Fontanaluccia. Sul posto i carabinieri, per i rilievi, e i vigili del fuoco di Castelnovo Monti. Sono intervenuti i sanitari di Frassinoro che, viste le condizioni della signora ferita e considerata la distanza dalle strutture sanitarie, hanno chiesto l’intervento dall’eliParma. Prestate le prime cure sul posto dall’equipe medica di eliParma, la donna è stata trasferita in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma.