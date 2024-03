Auto fuori strada. Due giovani feriti

Incidente in viale Salvarani, l’altra sera: paura per un giovane che è finito in ospedale in gravi condizioni. L’incidente si è verificato poco prima delle 23 di mercoledì sera, a Canali di Reggio Emilia: un’auto è andata fuori strada.

In ospedale sono finiti un ragazzo di 20 anni, trasportato in condizioni ritenute gravi, e una ragazza di 23 anni, anche lei rimasta ferita. Sul luogo dell’incidente a Canali sono subito intervenuti i soccorritori del 118.

I giovani feriti sono stati trasportati al Santa Maria Nuova di Reggio per le cure del caso.