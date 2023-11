Auto fuori strada, grave una donna di 81 anni

Soccorsi mobilitati ieri mattina tra Fontana e San Faustino per un incidente stradale in cui è rimasta gravemente ferita una donna di 81 anni. Il sinistro si è verificato verso le 8.30 in via Canale dell’Erba. Una Kia Picanto, guidata da una 81enne residente nel comune di Rubiera, stava procedendo sull’arteria con direzione verso Rubiera. L’automobilista ha perso il controllo della macchina che si è poi ribaltata su un fianco. Non sono stati coinvolti altri mezzi. La conducente è rimasta bloccata nell’auto. Sul posto sono rapidamente arrivati gli operatori inviati dal 118 e anche i vigili del fuoco.

Momenti di grande paura per la donna ferita, liberata dai pompieri. In ospedale a Reggio, dopo le prime cure ricevute sul luogo dello schianto, è stata urgentemente accompagnata in codice rosso a causa delle sue gravi condizioni. È stata sottoposta agli accertamenti e alle cure del caso da parte dei medici. Fortunatamente l’anziana non è in pericolo di vita. È stata ricoverata nel nosocomio reggiano. I rilievi sono stati compiuti dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. Le esatte cause dell’incidente, l’ennesimo sulle strade del comprensorio ceramico, sono ora in corso di accertamento da parte degli agenti. Il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro ieri ha ringraziato "polizia locale, vigili del fuoco e 118 prontamente intervenuti. In bocca al lupo alla persona coinvolta, estratta dall’auto in condizioni davvero serie, ma in tempo".

Matteo Barca