Auto immersa nel canale. Sparito il conducente

I soccorsi sono stati mobilitati in forze, verso le 8 di ieri nelle campagne di Novellara, dopo che alcuni passanti hanno notato il tettuccio di una vettura emergere appena dalle acque di un canale di bonifica, a ridosso di strada Boschi, tra San Bernardino, Bagnolo e Cadelbosco. Quando è scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri. L’auto era immersa nell’acqua. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare la vettura, mentre si verificava l’eventuale presenza di persone all’interno dell’abitacolo. Sono arrivati i vigili del fuoco di Guastalla, con un gommone a seguito, raggiunti dall’elicottero di Bologna con i sommozzatori, oltre all’autogru del 115 di Modena. Inizialmente i vigili del fuoco hanno verificato che nell’auto non vi fosse nessuno. Ma la portiera destra aperta e la profondità dell’acqua nel canale, di neppure un metro e mezzo, hanno fatto ipotizzare che il conducente a bordo fosse riuscito a mettersi in salvo, raggiungendo la riva. Anche attorno, lungo il canale, non è stato trovato nessuno. In breve tempo, con un cavo in metallo, l’auto è stata avvicinata a un ponticello, da dove l’autogru è riuscita a recuperare la vettura, con i carabinieri che hanno potuto avviare gli accertamenti sul proprietario e sulla dinamica dell’incidente. La vettura è risultata essere intestata a un cittadino di origine albanese, domiciliato in provincia di Milano. È probabile che la persona (o le persone) a bordo si sia allontanata dall’auto, dopo la sbandata nel canale, senza avvisare le autorità. Questo ha fatto scattare l’allarme quando è stato notato il tettuccio emergere dall’acqua, in quel punto non particolarmente profondo. Ora si indaga per cercare di ricostruire quanto accaduto, verificando pure che non vi siano state conseguenze fisiche alle persone.

Antonio Lecci