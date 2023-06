Auto in fiamme a Correggio, ipotesi dolo

Correggio (Reggio Emilia), 12 giugno 2023 - Un’autovettura è stata distrutta da un incendio, ieri sera poco dopo le 21 in via Bistolfi a Correggio. L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno notato le fiamme divampare da una Renault Megane familiare, di proprietà di un uomo residente poco distante. La vettura pare fosse in sosta da venerdì sera. Difficile pensare a un surriscaldamento o a un problema meccanico. Più facile l’ipotesi di un episodio doloso, su cui stanno indagando i carabinieri di Correggio, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Carpi e di Guastalla, arrivati in urgenza per domare le fiamme. Per fortuna il rogo non sembra aver coinvolto altre vetture e nemmeno strutture nelle vicinanze. Sono ora in corso le indagini per cercare di risalire all’esatta dinamica dell’episodio e, soprattutto, capire il motivo del possibile gesto doloso.