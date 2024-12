Auto in fiamme a Felina, conducente illeso

Un’auto è andata in fiamme a Felina di Castelnovo Monti ieri mattina. Il veicolo era in marcia quando su via Kennedy, probabilmente per cause meccaniche, si è incendiata intorno alle 11. È stato possibile evitare gravi conseguenze grazie al senso civico di Stefano Curini Livierato, un operatore delle guardie giurate che presta servizio a Modena nonché addestratore cinofilo dell’Appennino reggiano. Ha iniziato mettendo in sicurezza il perimetro facendo spostare persone e i curiosi. Curini Livierato ha atteso l’arrivo dei mezzi di soccorso (illeso il conducente che era uscito in tempo dalla vettura) e dei carabinieri. Una volta giunti sul posto i vigili del fuoco di Castelnovo Monti, ha ripreso il suo viaggio fra i ringraziamenti da parte di tutti.

