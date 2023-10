Auto in fiamme a Gualtieri, non si esclude il dolo

Gualtieri (Reggio Emilia), 17 ottobre 2023 - Vigili del fuoco chiamati a domare l’incendio di un’autovettura Polo, la scorsa notte verso le 24, a Pieve Saliceto di Gualtieri. E dai primi accertamenti non si esclude una causa dolosa alla base del rogo, che è avvenuto in via Ghiarone, davanti all’abitazione dei proprietari, una famiglia italiana, non distante da altre autovetture. Per fortuna si è riusciti a spostare un altro veicolo che era in sosta nelle vicinanze. Sul posto sono arrivati in fretta i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla, che hanno in breve tempo domato le fiamme, ma senza riuscire a evitare la distruzione praticamente totale della vettura. L’auto era in sosta da alcune ore. Il fuoco sarebbe partito dalla zona del baule e, secondo quanto emerso da un primo accertamento, sarebbero stati rinvenuti elementi che fanno pensare al dolo. Sono intervenuti sul posto anche i carabinieri della vicina caserma di Boretto per effettuare le prime indagini. Non si esclude alcuna pista: un dispetto, ma anche un possibile vandalismo. Gli accertamenti sono in corso.