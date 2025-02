Auto in fiamme a Novellara, si ipotizza il dolo

Novellara (Reggio Emilia), 10 febbraio 2025 – Sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per domare degli incendi di autovetture. Quello su cui si sono concentrate le maggiori attenzioni è stato certamente l’episodio avvenuto in serata, poco dopo le 18, in via Matteotti a Novellara. Si ipotizza il dolo per l’incendio che è stato segnalato da alcuni cittadini nei pressi di un’abitazione, quando la vettura era ormai in preda alle fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla per domare il rogo, oltre ai carabinieri di Campagnola per gli accertamenti. Indagini in corso per cercare di ricostruire quanto successo. Ieri sera, inoltre, in via San Pellegrino a San Martino in Rio, altro intervento del 115 per un’auto avvolta dalle fiamme, domate anche con l’uso di apposita sostanza schiumogema. Sono stati avviati accertamenti, insieme ai carabinieri di Rubiera, facendo emergere un possibile guasto elettromeccanico come causa dell’incendio. E poche ore dopo un altro simile intervento in via Viazza a Cadelbosco Sopra, dove ha preso fuoco un’autovettura che era stata lasciata in sosta a bordo strada. Non si esclude un guasto accidentale. Nessuna conseguenza alle persone.