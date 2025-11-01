Auto in fiamme a Reggiolo, non si esclude il dolo

Reggiolo (Reggio Emilia), 1 novembre 2025 – Doppio intervento dei vigili del fuoco, nella notte verso le tre, nella Bassa. A Reggiolo è scattato l’allarme in via Pironda, dove i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Luzzara è stato mobilitato per domare l’incendio che ha distrutto un’autovettura Ford Ecosport di proprietà di un cittadino di 42 anni, di origine turca, che abita in loco. Le fiamme hanno interessato anche una Hunday Kona che era accanto, danneggiata lievemente nella parte posteriore. I veicoli erano in sosta nel vialetto interno, nell’area privata dell’abitazione. Sul posto anche i carabinieri per le indagini, non escludendo un possibile atto doloso. E a Correggio, in via Boccaccio, i vigili del fuoco di Guastalla sono intervenuti per un principio di incendio di un monopattino, in un garage, dove si trovavano altri monopattini elettrici, di proprietà di un uomo di 56 anni. Si è creato molto fumo, ma per fortuna i danni non sono rilevanti. Distrutto il monopattino interessato dall’avaria elettrica, mentre l’area è rimasta totalmente agibile. Sul posto anche i carabinieri