Auto in fiamme vicino ai contatori del gas: l’allarme

Un’auto che prende fuoco, proprio vicino ai contatori del gas con gli allacciamenti alla varie utenze. Sono stati momenti di forte preoccupazione, l’altra sera in via IV Novembre a Boretto, dove una vettura si è incendiata per cause accidentali. Quando ci si è accorti delle fiamme i residenti sono subito intervenuti in aiuto del proprietario del veicolo. L’incendio era infatti molto vicino ai contatori del gas e alla relative tubature. Sono stati subito mobilitati i vigili del fuoco di Guastalla.

"Un ragazzo indiano è subito corso verso di noi per chiedere aiuto – raccontano i residenti – in quanto segnalava la necessità di spostare al più presto la vettura verso la strada, per evitare effetti pericolosi alla condotte del gas di una palazzina. Il timore era quello di una esplosione. Per fortuna si è riusciti a spostare la vettura, evitando conseguenze ben peggiori agli edifici. Ancora in presenza di fiamme, per motivi precauzionali, sono state evacuate le palazzine, nel timore di esplosioni. È intervenuta anche un’ambulanza della Croce rossa per soccorrere una donna che abita nella zona, colta da un lieve malore per lo spavento legato a quanto era accaduto. Per lei nulla di grave.

a.le.