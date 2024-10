Auto in fuga dai carabinieri. Si ribalta dentro un fosso

Sono in corso indagini per cercare di capire il motivo della fuga di tre persone, a bordo di una Peugeot 207, avvenuto l’altra sera verso le 22 alla prima periferia di Cadelbosco Sopra, in località Villa Argine, all’incrocio tra via Vialato e Strada Nuova per Bagnolo. Tutto risulta essere partito dalla segnalazione al 112 di una lite in abitazione, nel paese della Bassa. All’indirizzo indicato sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla. Ma alla vista dei militari, tre persone a bordo dell’auto hanno deciso di allontanarsi in fretta.

Ne è scaturito un inseguimento per consentire ai carabinieri di chiarire la situazione. Ma l’auto in fuga, giunta all’incrocio tra via Vialato e Strada Nuova per Bagnolo, ha improvvisamente sbandato, ribaltandosi nel fossato laterale. Due occupanti sono usciti da soli per poi allontanarsi nei campi, a piedi, a quanto pare fisicamente illesi. Nell’abitacolo è rimasto un cittadino di origine nordafricana, di 39 anni, residente nella Bassa, soccorso dai vigili del fuoco (in quanto risultata bloccato nell’abitacolo) e dal personale dell’ambulanza della Croce rossa di Bagnolo e dell’automedica di Reggio.

Dopo le prime cure è stato portato in ospedale, al Santa Maria Nuova, per medicare traumi giudicati di media gravità. Nonostante la dinamica dello schianto, non risulta essere in pericolo di vita. Ora si indaga, in particolare per capire il motivo della fuga e per identificare il conducente, su cui pendono varie evidenti infrazioni al codice della strada commesse durante la fuga in velocità.

Antonio Lecci