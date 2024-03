Auto in piazza Spallanzani? Il Comitato ribadisce il no

"Il comitato promotore della raccolta firme per la pedonalizzazione di piazza Spallanzani tiene a precisare che la decisione annunciata dall’amministrazione comunale sulla riapertura della piazza dal lunedì al venerdì, con chiusura il sabato e la domenica, è stata concordata con le associazioni di categoria e i rappresentanti dei commercianti, ma non con il comitato promotore della raccolta firme". Ad affermarlo Marco Barbanti e Fabio Ferrari, referenti del comitato della raccolta firme pro pedonalizzazione di piazza Spallanzani.

Barbanti e Ferrari prendono posizione dopo che il Comune mercoledì aveva comunicato la proposta da aprile di mantenere la piazza carrabile con parcheggi a rotazione dal lunedì al venerdì e chiusa completamente al traffico veicolare dal venerdì sera per tutto il sabato e tutta la domenica.

Martedì sera il sindaco Nasciuti aveva incontrato, per un nuovo punto sulla carrabilità della piazza, i rappresentanti delle associazioni di categoria e i promotori della raccolta firme.

Il sindaco in una nota aveva poi spiegato che insieme "abbiamo trovato una convergenza" sulla soluzione emersa.

Dichiarazione evidentemente non condivisa da Barbanti e Ferrari che ieri hanno sottolineato che il comitato "non aveva nessun mandato a trattare soluzioni diverse dalla totale pedonalizzazione della piazza come scritto nel testo della petizione firmata da 600 cittadini".

Intanto Alessandro Mattioli, coordinatore del distretto ceramico reggiano di Forza Italia nonché consigliere comunale di minoranza a Scandiano, chiede di "rendere vivo il centro anche dopo le chiusure delle attività e durante tutto l’anno per attrarre turisti, giovani, imprenditori. Piazza Spallanzani è un tema caldo e come soluzione occorre un compromesso per commercianti e cittadini".

"Sono favorevole all’accesso alle auto con parcheggi a pagamento per non lasciare sempre fermi i mezzi – sottolinea l’esponente politico:– ma con la chiusura tutti i giorni dalle 19.30 fino alle 7.30 e al weekend dal venerdì sera".

Mattioli chiede anche di sostenere i locali "con possibilità di creare distese mobili prendendo esempio piazza Fontanesi a Reggio. Dobbiamo poi ‘sfruttare’ la piazza non solo per il commercio, ma anche per organizzare altre iniziative".

Matteo Barca