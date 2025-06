Auto medica bloccata al passaggio a livello. "Viabilità al collasso"

Un auto medica bloccata nel traffico, in mezzo agli ingorghi legati alle problematiche della Reggio-Ciano. Cristina Fantinati, consigliera della Lega in provincia, e Antonio Castagneti, consigliere della Lega a Bibbiano, non nascondono la loro rabbia le immagini, riprese dai telefonini, di un’auto medica bloccata al passaggio a livello. "Auspichiamo un esito positivo in consiglio provinciale, ho presentato una mozione da discutere dedicata proprio alle problematiche della linea ferroviaria Reggio-Ciano, non è la prima volta purtroppo che questo sistema ormai obsoleto impedisce ai soccorsi di intervenire nel modo più tempestivo possibile, crediamo che la conversione in tranvia sia la soluzione, per noi ora è inaccettabile", così l’allarme lanciato da Cristina Fantinati. "Sono davvero amareggiato, certe immagini non dovrebbero vedersi, dobbiamo agire in modo tempestivo, per rispetto verso chi ha bisogno di interventi che non posso attendere, ma anche per i medici e volontari che mettono tempo e cuore per aiutare il prossimo, voglio immaginare la loro rabbia in tali momenti, e lo voglio fare per avere sempre più determinazione politica, la soluzione esiste", sottolinea ancora Antonio Castagneti, per un problema che continua a generare parecchi disagi alla comunità reggiana. Nell’attesa dell’arrivo di una conversione in tranvia.