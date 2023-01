Auto nel campo, ferito un 51enne

Un uomo di origine straniera, di 51 anni, abitante a Luzzara, è rimasto ferito verso le 13 di ieri in un incidente stradale accaduto sulla Provinciale 2 a Brugneto di Reggiolo. Per cause al vaglio della polizia locale della Bassa Reggiana, si è ribaltato in auto, un Citroen C3, lungo l’arginello laterale, finendo in un campo, in un tratto di strada molto trafficato, alle porte del centro abitato reggiolese. Sono intervenuti gli operatori della Croce rossa locale per prestare le prime cure al ferito, liberato dalla vettura dall’azione dei vigili del fuoco di Guastalla. L’uomo è stato poi caricato a bordo dell’ambulanza per essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile di Guastalla, per medicare traumi di media gravità. L’uomo è sempre rimasto cosciente e non risulta essere in pericolo di vita. Si sono avuti rallentamenti al traffico durante le fasi di soccorso e nel momento delle operazioni necessarie al recupero della vettura.

E verso le 18 in via Grande a Campagnola si è verificato uno scontro tra moto e bici, con una persona ferita, che ha riportato un trauma cranico. Sul posto ambulanza e automedica, oltre alla polizia locale per i rilievi di legge.