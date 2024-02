Auto o pedoni? Parte il confronto

"Su piazza Spallanzani scegliamo il confronto". Il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti interviene sulla ‘nuova’ piazza. In dicembre si è svolta l’inaugurazione e l’area ora è ancora pedonale. Era emersa l’ipotesi del ritorno dei parcheggi nel 2024. A fine 2023, come riferito dal nostro giornale, alcuni commercianti avevano chiesto un confronto sui parcheggi nell’area della piazza. Il sindaco Nasciuti ha preso posizione sulla questione: "Pedonalizzare piazza Spallanzani? Chiuderla alle auto totalmente lasciandola alla sua attuale bellezza, magari popolandola di eventi come non è mai stata? Sono le domande che ormai da qualche settimana mi sento fare da più parti. Con tono entusiastico da una parte, con tono preoccupato dall’altra. Da una parte c’è una meravigliosa considerazione. Il nostro rifacimento ha reso la nostra piazza bellissima". Per il primo cittadino la chiusura alle auto, decisa per ragioni di consolidamento strutturale, ha permesso di "apprezzarla e di viverla nella sua totalità, come mai era successo. Complice il Natale con la sua magia. Complici le iniziative che il Comune, insieme all’associazione commercianti e a tantissimi partner, ha messo in piedi tra la fine dell’anno vecchio e l’inizio di quello nuovo. Dall’altra c’è una tentazione che rifuggo. Quella di schierarsi da una parte o dall’altra. Come se fossimo in uno stadio".

Il sindaco spiega che il suo metodo prevede il "confronto, faccia a faccia, la comprensione delle istanze di tutte e tutti, il dialogo. Possiamo ignorare le esigenze dei nostri commercianti che con le loro preziose attività contribuiscono a creare la bella atmosfera che c’è a Scandiano? Io credo di no. Possiamo ignorare la richiesta spontanea che arriva da migliaia di cittadini che stanno firmando il modulo con la richiesta di intervento? Anche qui credo di no. Possiamo parlarne insieme e cercare di trovare una soluzione ragionevole alle istanze di tutti? Probabilmente sì".

Nasciuti ha così deciso di avviare un percorso di concertazione con le associazioni di categoria da una parte e i promotori della raccolta firme dall’altra. "Ci incontreremo nei prossimi giorni per condividere un percorso. Ho preferito un primo incontro ristretto perché credo nel valore della rappresentanza e credo che si possa arrivare ad ottenere una mediazione concreta lavorando con un gruppo meno numeroso", sottolinea il sindaco. Il Movimento 5 Stelle ha promosso banchetti a dicembre e gennaio per la raccolta firme per la pedonalizzazione della piazza.

