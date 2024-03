"Auto, piazza chiusa solo nel weekend"

Piazza Spallanzani da aprile, dal lunedì al venerdì, sarà aperta al traffico e chiusa dal venerdì sera al lunedì mattina. Ad annunciare l’importante novità è il sindaco Matteo Nasciuti. L’area è ancora pedonale. Un tema che nelle ultime settimane ha sollevato polemiche tra i commercianti che hanno chiesto il ritorno dei parcheggi. Martedì sera Nasciuti ha incontrato, per un nuovo punto sulla carrabilità di piazza Spallanzani, i rappresentanti delle associazioni di categoria e i promotori della raccolta firme per la pedonalizzazione. "Insieme abbiamo trovato – dice il sindaco – una convergenza su una soluzione che cerchi di rispettare le esigenze di chi ritiene penalizzante non avere i parcheggi a rotazione in piazza e al contempo ascolti chi chiede una piazza il più possibile libera dalle auto, libera come è in questo periodo di assestamento post cantiere. Ribadisco che in questa mediazione vi è un senso profondo di ascolto. A tutti è richiesto di rinunciare a un pezzo della loro richiesta per abbracciare le esigenze degli altri". Per Nasciuti è fondamentale valorizzare la partecipazione delle "tante e dei tanti scandianesi che hanno scelto di apporre una firma per avere la loro piazza libera dalle auto. Questo risultato, se confermato dai passaggi formali necessari, è soprattutto merito loro. Offriremo alla giunta e consiglio comunale una proposta condivisa: quella di mantenere la piazza carrabile con parcheggi a rotazione dal lunedì al venerdì e chiusa completamente al traffico veicolare dal venerdì sera, per tutto il sabato e tutta la domenica. Il tutto a partire dal mese di aprile quando termineranno i lavori in corso sulle aree limitrofe alla piazza e verranno posizionate le borchie per la delimitazione dei posti auto". Il primo cittadino precisa che "noi non abbiamo mai detto di voler chiudere la piazza alle auto come letto più di una volta in questi giorni: abbiamo preso atto di una richiesta arrivata tramite una raccolta firme". Nasciuti, prendendo atto che l’esigenza è "quella di una maggiore rotazione", ha poi spiegato che hanno pensato di alzare il costo orario per parcheggiare in piazza "pur mantenendo una franchigia gratuita che permetta all’utenza di frequentare i negozi".

Matteo Barca