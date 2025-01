Auto piena di capi contraffatti. Denunciati due fratelli

Trovati molti capi d’abbigliamento contraffatti in un’auto: due fratelli, residenti nel bolognese, sono stati denunciati per ricettazione. I carabinieri della tenenza di Scandiano, durante un servizio perlustrativo, hanno notato in via Bosco uno dei due uomini che, dopo essersi avvicinato a una coppia di anziani, all’arrivo dei militari si è allontanato frettolosamente. I carabinieri si sono insospettiti e hanno eseguito un controllo dell’auto e dei suoi occupanti, due fratelli di 40 e 54 anni. Nella macchina hanno poi trovato oltre trenta capi di abbigliamento di differenti marche con relativo codice a barre e prezzo per un valore di circa 16mila euro di cui i due uomini non sono però riusciti a giustificarne possesso e provenienza. Da una prima analisi risultavano probabilmente confezionati con marchi contraffatti. Agli anziani appena incontrati l’uomo, prima di allontanarsi per l’arrivo dei carabinieri, aveva detto di lavorare per un’azienda che fabbrica vestiti a marchi di lusso. Il 40enne e il 54enne sono stati quindi denunciati alla Procura reggiana. I capi d’abbigliamento sono stati sequestrati. m. b.