Auto piena di merce contraffatta. Denunciato un uomo di 48 anni

In auto con la merce contraffatta: i carabinieri della stazione di Rubiera hanno denunciato un uomo di 48 anni con l’accusa di introduzione per la vendita di prodotti con segni falsi. Il 48enne, residente a Secondigliano (Napoli), è stato fermato a Masone durante un controllo stradale pomeridiano. L’uomo alla guida dell’auto ha poi dichiarato che era in possesso di merce destinata alla vendita. I militari dell’Arma hanno subito eseguito l’attività di verifica. Sulla macchina hanno infatti trovato della merce contraffatta, destinata alla vendita in strada. Hanno rinvenuto otto orologi marca ‘Emporio limited’, un orologio marca ‘Bian smith watch’ e pure sette confezioni di profumi di vari marchi. I carabinieri hanno ovviamente compiuto approfonditi accertamenti, scoprendo che la merce era contraffatta e destinata alla vendita al minuto per strada. L’uomo, gravato da vari precedenti per reati contro il patrimonio, è dunque finito nei guai. I carabinieri della stazione di Rubiera hanno successivamente accompagnato il 48enne negli uffici della caserma ed è stato quindi denunciato alla Procura reggiana. E’ scattato inoltre il sequestro degli oggetti rinvenuti all’interno dell’automobile, palesemente contraffatti. Il 48enne è stato fermato a Masone dai carabinieri, impegnati nello svolgimento dell’importante servizio perlustrativo del controllo del territorio, attività fondamentale compiuta quotidianamente dai militari.

m. b.