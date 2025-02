Auto pirata sulla statale 63. La patente era scaduta nel 2008

Tre tentativi di fuga di pirati della strada in pochi giorni: due rintracciati dagli agenti della polstrada e uno dalla polizia locale. Il primo episodio è avvenuto lungo la statale 63 località Terminaccio. Un automobilista, in fase di sorpasso, non ha calcolato bene le distanze ed è rientrato nella sua corsia in maniera repentina andando ad urtare contro il veicolo che stava superando. Quest’ultimo è riuscito a tenere la macchina in strada e arrivato a Castelnovo Monti, ha denunciato alla Polstrada l’accaduto. Una pattuglia è riuscita a rintracciare il conducente pirata e ad accompagnarlo in caserma. A suo carico sono state elevate le contravvenzioni previste dal nuovo codice della strada.

Il secondo conducente, invece, nel pieno centro del paese montano, ha più volte urtato un veicolo in sosta senza sentire il dovere di fermarsi ed accertare il danno causato. Alcuni passanti hanno avvisato la polstrada descrivendo l’auto in fuga, in poco tempo gli agenti hanno intercettato il conducente che a carico del quale sono scattate le contravvenzioni del caso.

Il terzo caso di fuga rilevato dagli agenti della polizia locale dell’Unione, riguarda un automobilista con patente scaduta dal 2008. Il fatto è accaduto venerdì scorso sulla Statale 63 al km 80 nel comune di Casina nei pressi delle gallerie. La strada era interessata dalla forte nevicata dei giorni scorsi (foto). Una giovane conducente ha informato gli agenti di essere stata urtata da una vettura che non si era fermata per accertarsi delle condizioni della ragazza e per effettuare lo scambio dei dati ai fini assicurativi. Fortunatamente la giovane non era rimasta ferita dal tamponamento e non è stato necessario allertare i soccorsi sanitari. Scattata la ricerca, gli agenti hanno rintracciato all’interno di una galleria a distanza di 3 km dal luogo dell’incidente, l’auto pirata con a bordo tre uomini che fornivano agli agenti dichiarazioni contrastanti su chi fosse il conducente del mezzo e sui motivi dell’allontanamento.

Approfonditi i controlli, è emerso che il conducente dell’auto era un 56enne residente nel modenese con patente scaduta nel 2008 e mai rinnovata. Quindi gli agenti, approfonditi i controlli ed effettuate le dalle indagini, emergeva come il reale conducente dell’auto fosse il 56enne residente nel modenese con la patente scaduta e mai rinnovata dal 2008. Lo stesso veniva sanzionato per la fuga dal sinistro con danni alle sole cose e guida senza patente.

s.b.