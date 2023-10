Auto a gas prende fuoco in corsa: panico, ma la conducente si salva

Rubiera (Reggio Emilia), 13 ottobre 2023 – Auto a fuoco nella prima mattinata di ieri a Rubiera. Distrutto un fuoristrada alimentato a gas che stava transitando nei pressi dell’incrocio tra viale Prampolini e viale Resistenza. Non sono stati coinvolti altri mezzi. La conducente si è accorta del rogo e si è così fermata.

È stata allertata la centrale del 115 che si è subito occupata dell’emergenza avvenuta in un’area frequentata da molte persone. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. I pompieri, arrivati urgentemente dal comando di Reggio, hanno dunque completamente domato le fiamme, riportando la situazione sotto controllo ed evitato ulteriori problemi e disagi nella zona in cui è scoppiato il rogo. Sul posto sono anche giunti i carabinieri e la polizia locale. Nessuna persona è rimasta intossicata durante lo spegnimento del mezzo, completamente distrutto.

Momenti di paura e apprensione in un primo momento tra i cittadini che si sono accorti del pericoloso incendio. Sul luogo si è portato pure il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro.

“È stato poi necessario – spiega Cavallaro – attivare un mezzo specializzato per eseguire la pulizia della strada dalla schiuma utilizzata per spegnere l’incendio che ha coinvolto un fuoristrada in transito nella zona dell’incrocio tra viale Prampolini e viale Resistenza, successivamente riaperte dopo alcune ore di chiusura al traffico per consentire l’operazione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Purtroppo l’auto è stata distrutta. Esprimo gratitudine ai vigili del fuoco, sempre tempestivi. Grazie anche ai carabinieri, alla polizia locale e alle Ggev che ieri mattina si sono recati sul posto".