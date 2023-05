Auto ribaltata nel canale Donna ricoverata d’urgenza

Uno scontro tra due autovetture, una delle quali dopo lo schianto si ribalta nel fossato laterale, riempiendosi in parte d’acqua. Tre le persone rimaste ferite, con una donna di 49 anni trasportata d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, soprattutto per essere sottoposta a terapie per evitare conseguenze legate all’ingerimento di acqua sporca del piccolo canale.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 18, in via Tomba, tra il centro abitato e la zona industriale di Luzzara. Lo scontro è avvenuto tra un’Audi, con al volante un uomo di 43 anni abitante a Luzzara, e una Seat Ibiza su cui si trovavano madre e figlia, rispettivamente di 49 e 18 anni, entrambe residenti a Parma. Alcuni automobilisti di passaggio hanno prestato i primi soccorsi e dato l’allarme alla centrale operativa del 118.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla per liberare le due donne dall’auto. Sul posto anche l’automedica di Guastalla e le ambulanze della Croce rossa di Guastalla, Reggiolo e Novellara. La donna 49enne è stata poi trasferita al Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni giudicate serie, ma apparentemente non in pericolo di vita. Lievi i traumi per la figlia e per il conducente dell’altra vettura, accompagnati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla.

Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti del reparto infortunistica della polizia locale della Bassa Reggiana. Il traffico sul tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso per quasi due ore per consentire i soccorsi e i successivi rilievi tecnici.

Antonio Lecci