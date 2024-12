Incidente a Reggio Emilia: auto si ribalta in tangenziale, un ferito

Reggio Emilia, 25 dicembre 2024 - Attimi di paura questa mattina a Reggio Emilia per un incidente. L'allarme è scattato alle 8,50. Il veicolo stava percorrendo la stradale tangenziale per Canali via Osvaldo Salvarani, l'auto si è ribaltata e un uomo è rimasto ferito. Il conducente della vettura avrebbe perso il controllo del mezzo, che ha finito la sua corsa capovolto nella corsia di emergenza. Nello schianto non risultano coinvolti altri mezzi. Sul posto sono subito intervenute le pattuglie Polizia Municipale per svolgere i dovuti accertamenti.