Auto sbanda a Castellarano, due giovani in ospedale

Castellarano (Reggio Emilia), 2 luglio 2023 – Tre giovani coinvolti, nella notte, in un incidente stradale accaduto in via Radici nord, a Tressano di Castellarano, dove un’autovettura ha sbandato, finendo fuori strada. Sono arrivati i mezzi di soccorso per soccorrere una ragazza (di Castellarano, che era alla guida) e due ragazzi, tutti ventenni, di Castellarano e Prignano di Modena. Per fortuna nessuno di loro sembra aver riportato traumi di rilievo. La ragazza e uno dei trasportati sono stati accompagnati in ambulanza in ospedale a Sassuolo, mentre il terzo giovane è uscito praticamente illeso dalla vettura. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario e dell’ambulanza di zona, anche i carabinieri di Castellarano per eseguire i rilievi di legge e ricostruire l’esatta dinamica della sbandata della vettura.