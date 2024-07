Auto sbanda a Luzzara, sorelline in ospedale

Luzzara (Reggio Emilia), 3 luglio 2024 - Una sbandata in auto ha fatto finire in ospedale una mamma di 33 anni e le figlie di 3 e 6 anni, tutti residenti a Suzzara di Mantova. Per fortuna sembra che nessuno di loro sia in pericolo di vita. Ma la tensione è stata altissima, soprattutto per la sorellina più giovane, con traumi che hanno consigliato il trasferimento all’ospedale Maggiore di Parma a bordo dell’elicottero del 118 arrivato da Bologna e atterrato al pronto soccorso di Guastalla, dove la piccola è stata caricata sul velivolo. Soccorsi mobilitati in forze, nel pomeriggio in via Nazionale a Codisotto di Luzzara, dove un’auto Fiat Panda ha sbandato. Inizialmente sono arrivate due ambulanze della Cri di Guastalla con l’autoinfermieristica. A loro si sono poi aggiunti l’automedica di Novellara e pure l’elisoccorso di Bologna, in particolare per consentire un rapido trasferimento della bambina in un reparto specializzato per valutare l'entità dei traumi. Rilievi eseguiti dalla polizia locale.