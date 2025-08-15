Auto sbanda e finisce contro un albero a Rio Saliceto, 4 feriti gravissimi

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 15 agosto 2025 - Cinque persone ferite in un incidente stradale accaduto verso le 17 del giorno di Ferragosto in via Ca de Frati a Rio Saliceto, sulla strada provinciale che collega a Rolo e Fabbrico. Nei pressi della chiesetta della frazione, per cause al vaglio della polizia locale della Pianura Reggiana, un’autovettura Volkswagen Tiguan, condotta da un ventenne di origine cinese, residente in zona, ha sbandato, schiantandosi contro il tronco di un albero, al lato della carreggiata.

Con lui c’erano un uomo e tre donne. Il conducente sembra aver riportato i traumi più lievi, mentre i connazionali che erano con lui sono apparsi in condizioni molto gravi ai primi soccorritori, tanto che sono stati subito mobilitati automedica, due ambulanze e ben tre elicotteri del 118 arrivati da Parma, Pavullo e Bologna. Due dei feriti sono stati portati al Santa Maria Nuova di Reggio, gli altri tre agli ospedali di Baggiovara, Parma e Bologna, in condizioni piuttosto critiche. La polizia locale ha eseguito i rilievo e chiuso al traffico fino alla prima serata il tratto di strada interessato dall’incidente.