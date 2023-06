Auto sbanda a Villa Minozzo (Reggio Emilia), grave donna di 69 anni

Villa Minozzo (Reggio Emilia), 23 giugno 2023 – Diversi incidenti nelle prime ore del mattino sulle strade reggiane. A Villa Minozzo, in località Cervarolo, in via Sommaterra, sulla Provinciale 9, un’autovettura si è ribaltata fuori strada, finendo in mezzo alla boscaglia. La centrale operativa del 118 ha mobilitato i soccorsi del territorio, con intervento dei vigili del fuoco del distaccamento volontari di Frassinoro, oltre alla squadra di Castelnovo Monti, oltre all’ambulanza e all’elisoccorso arrivato da Parma. Due le persone coinvolte. Si tratta di due donne di 69 e 70 anni. Una di loro si è ben presto liberata dall’abitacolo, mentre per l’altra c’è stato bisogno dei vigili del fuoco per il recupero in sicurezza, dopo che aveva riportato un trauma cranico e un conseguente stato di choc. La settantenne è stata caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso di Castelnovo Monti, in condizioni non gravi. Mentre la 69enne è stata affidata al personale dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza al Maggiore di Parma, con ferite più serie. Sono in corso accertamenti sulla dinamica della sbandata, avvenuta alle sette del mattino. Un’altra sbandata è avvenuta a Montecchio, con auto ribaltata e intervento dei vigili del fuoco. Soccorsi pure a Reggiolo per uno scontro auto-bici, ma con lievi conseguenze per la persona in bici.